CRONACA VERA

"Mi hai rovinato la vita", 80enne spara alla moglie poi si suidida

Choc a Collegno, in provincia di Torino, davanti al municipio. Dopo aver fatto fuoco sulla donna ha puntato l'arma contro di sé e si è ucciso. Il decesso della consorte è avvenuto poco dopo nell'ospedale di Rivoli dove era stata portata d'urgenza

Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie, uccidendola, e poi si è tolto la vita a Collegno, località della prima cintura torinese. La sparatoria è avvenuta davanti al municipio, in piazza della Repubblica, in pieno centro. L’uomo, da tempo sofferente di depressione, prima di aprire il fuoco avrebbe urlato: “Mi hai rovinato la vita”. Nella piazza i soccorritori sono intervenuti per rianimare l’anziana che, però, è deceduta nell’ospedale di Rivoli, dove era stata portata d’urgenza. Sul posto sono giunti anche gli specialisti della Sis, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo operativo provinciale dell'Arma.

L’ottantenne avrebbe sparato alla moglie con una pistola a tamburo che, come accertato i carabinieri, sarebbe stata detenuta irregolarmente, quindi si è voltato e ha puntato l’arma contro se stesso e si è tolto la vita. La coppia abitava poco distante e avrebbe raggiunto la piazza a piedi. Per i carabinieri l’omicidio è riconducibile a questioni di carattere familiare. Un passante ha detto di avere sentito in lontananza degli scoppi e di avere creduto che fossero “dei mortaretti”.