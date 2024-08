Rapine in villa tra Cuneese e Astigiano, altri due indagati

Sono stati individuati dai Carabinieri di Alba (Cuneo) gli altri due presenti appartenenti a una banda di rapinatori accusata di rapine ville a Montegrosso d'Asti nel 2021 e a Govone (Cuneo) nel 2023. Sono un italiano di 21 anni e un minorenne, che avrebbero partecipato, con un tunisino di 32 anni, al colpo di Govone. Ai due è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e la posizione del minore, stralciata, è ora al vaglio della Procura presso il Tribunale per i Minori di Torino. Per le due rapine erano già emesse misure cautelari nei confronti di 4 uomini. Tutti sono accusati di rapina aggravata in concorso e lesioni. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri di Alba con l'ausilio degli esperti del Ris di Parma che hanno elaborato tracce biologiche repertate sui luoghi dei crimini.