Alessandria, raccolta mele in aumento nonostante il meteo

Previsioni con segno positivo in provincia di Alessandria, nonostante le avversità meteorologiche, per la raccolta delle mele. Come fa sapere Coldiretti, l'aumento di produzione rispecchia quello piemontese di circa l'8%, superando i 29.245 quintali dello scorso anno. Si tratta per lo più di varietà antiche coltivate in Monferrato, esempi importanti di tutela della biodiversità, come Pom Marcon, Renetta ruggine, Ciucarina bianca, Limonina, Ciucarin-a Rusa, Carlo Rosso, Grigio Piemonte, Calvin, Gambafina, Piatlin o Ruscai. In diversi comuni della Val Borbera, invece, a farla da padrona è la 'Carla': pezzatura media piccola, buccia giallo verde con sovracolore rosso aranciato, polpa bianca e sapore dolce. "Gli sfasamenti climatici non hanno favorito il comparto ortofrutticolo - sottolinea il presidente Mauro Bianco - ma la qualità è invece cresciuta, con frutti succosi". Per garantire una maggiore costanza dei raccolti - osserva la Coldiretti - è necessario continuare a investire in sistemi di difesa attiva e passiva dai cambiamenti del meteo e dagli insetti alieni. "Salvaguardare le varietà antiche, non solo delle mele - rimarca il direttore Roberto Bianco - è fondamentale per non impoverire la scelta la scelta e impedire che sparisca un patrimonio importante di biodiversità e parte dell'identità ambientale e culturale del territorio".