FINANZA & POTERI

Crt mantiene le terne e resta il cda. Via libera al Mef con due astensioni

Il Consiglio di indirizzo vara le modifiche a governance, statuto e regolamenti sulla base delle prescrizioni del Ministero. Allamano e Albanese, indicati dal sindaco Lo Russo, avrebbero voluto l'abolizione delle rose. La palla a Giorgetti (e alla magistratura)

Compiti delle vacanze consegnati, ora non resta che aspettare il responso del Mef. È arrivato questa mattina il via libera definitivo del Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt alle nuove regole su governance, statuto e regolamenti sulla base delle prescrizioni del Ministero dell’Economia e della Finanza. Le norme, approvate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione lo scorso 13 agosto, sono state votate all’unanimità dal parlamentino di Palazzo Perrone con però due astensioni significative: quelle dei consiglieri Paola Allamano e Claudio Albanese, i quali pur esprimendo un giudizio positivo su gran parte delle decisioni hanno voluto sottolineare la loro insoddisfazione per la mancata abolizione delle terne nella designazione da parte degli enti. Il fatto che entrambi siano espressione del Comune e della Città Metropolitana di Torino lascia supporre che Stefano Lo Russo abbia voluto mandare un segnale politico preciso, mostrando di non aver affatto superato l’affronto subito qualche mese fa quando dalla rosa da lui inoltrata vennero bocciati i candidati preferiti dal sindaco, primo fra tutti Gianfranco Morgando. Sorte condivisa dal suo partner di coppia istituzionale Alberto Cirio che dovette ingoiare l’esclusione del suo predecessore Enzo Ghigo.

Tutto è stato messo a punto con la massima attenzione per rispondere ai rilievi del ministero che il 23 luglio aveva dato un mese di tempo per recepire le sue rigide prescrizioni ed evitare il commissariamento. Nessuna proroga è stata richiesta al periodo di trenta giorni concesso. La palla passa ora al dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti che dovrà pronunciarsi sulla validità delle misure adottate dalla Crt o magari chiedere qualche ulteriore ritocco. “La Fondazione ha dimostrato di avere una struttura solida. In un momento di difficoltà si sono messe da parte le opinioni personali e ognuno di noi ha guardato solo al bene della Fondazione – afferma la presidente Anna Maria Poggi –. Spero che il compito che abbiamo fatto e la mole di lavoro, testimoniata dalla carta che manderemo a Roma, sia sufficiente”. Al ministero nessuno si sbilancia, sia il direttore generale Marcello Sala sia Vincenzo Meola, dirigente responsabile della vigilanza sulle fondazioni, attendono la documentazione ufficiale. Il Cda, dopo tutti i rilievi e le dimissioni “spintanee” (chi dall’ente, chi dalle partecipate) di Davide Canavesio, Marco Giovannini e Cateria Bima, intende restare in sella fino alla scadenza della primavera prossima. Restano le terne, sistema che secondo Giuseppe Guzzetti, venerando “patriarca” (ancora assai influente) delle fondazioni, è utile a contenere le ingerenze della politica, ovvero proprio il meccanismo che è assieme alle cooptazioni ha scatenato il clima di “campagna elettorale” permanente in seno alla Crt, fino alle sue recenti degenerazioni. “Abbiamo fatto un atto di fede di fronte alle autorità di vigilanza. Sono molto soddisfatta di come abbiamo reagito. Se fossero necessari approfondimenti siamo disponibilissimi”, aggiunge la giurista ciellina.

Nel nuovo statuto è stato introdotto un intero articolo sul conflitto di interesse che non c’era. È stato modificato il regolamento sul funzionamento degli organi e reso più rigorosi i criteri di professionalità e di competenze per entrare nella Fondazione, le incompatibilità. È stato fatto un intero regolamento sul conflitto di interesse, con la procedura su come prevenirlo e, una volta che è insorto, su come verificarlo e trattarlo, arrivando addirittura alla sanzione della decadenza dall'organo. Modifiche anche sul regolamento nella parte che riguarda le nomine nelle partecipate rendendo più rigorosi anche in questo caso i criteri di professionalità e di competenza. È stato poi ridotto il compenso degli organi sia per il consiglio di indirizzo sia per il cda, definendo meglio le regole del compenso al presidente e al segretario generale e introducendo un tetto alle spese. Una procedura molto rigorosa è poi stata introdotta anche per quanto riguarda le consulenze. “Nei nuovi regolamenti abbiamo messo paletti, forse abbiamo addirittura ecceduto. Siamo stati molto rigorosi – conclude la presidente –. Non vorrei creare un problema alle altre fondazioni perché abbiamo messo troppi paletti e magari saranno costrette a seguire questa strada”. Tranquilla, nelle altre fondazioni di Crt se ne parla ma con altri toni e ben altre preoccupazioni.

Al netto delle valutazioni di Giorgetti e della prima linea di via XX Settembre, sulla Crt incombe la magistratura: per il presunto “patto occulto” sono indagati dieci persone, tra consiglieri ed ex, mentre con l’accusa di corruzione tra privati è sotto indagine, in un secondo filone, l’ex presidente della fondazione, Fabrizio Palenzona. “Sulla vicenda giudiziaria non posso fare niente, mi posso solo augurare che questa fase di indagini si chiuda più in fretta possibile. Prima si chiude e meglio è per tutti. Se ci sono responsabilità è meglio che vengano accertate nel modo più rapido possibile”, si limita a dire Poggi.