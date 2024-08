SACRO & PROFANO

Salesiani nel "cuore" di Francesco, Artime verso la Segreteria di Stato

A Colle don Bosco si è dimesso dopo 10 anni alla guida della congregazione il Rettor Maggiore. Voci insistenti lo danno sulle orme del confratello piemontese Bertone (sperando faccia meglio). In partenza l'economo piemontese don Degiorgi

I salesiani senza superiore. Nel giorno in cui ricorre la nascita di San Giovanni Bosco, avvenuta nel 1815 nella località Becchi di quello che allora si chiamava Castelnuovo d’Asti, il Rettor Maggiore don Angel Fernandez Artime ha lasciato la guida della Congregazione salesiana. Dimissioni annunciate all’indomani della sua nomina a cardinale da parte di papa Francesco. E il 63enne prelato spagnolo ha voluto che fosse la basilica del Colle Don Bosco, eretta nel punto esatto in cui si trovava la cascina in cui Margherita Occhiena diede alla luce Giovanni, a ricevere il suo saluto dopo 10 anni trascorsi al vertice di un ordine religioso che con i suoi circa 14.550 membri è tra i più influenti nella Chiesa di oggi. Una Messa “show” organizzata dall’ormai anni onnipresente suor Carmela Busia con bandiere e offertori africani, e la partecipazione di più di 400 ragazzi da tutto il mondo per ringraziare don Artime per il lavoro svolto e augurargli buona fortuna per gli impegni che lo attendono.

Bergoglio stima moltissimo il cardinale Artime e si fanno sempre più insistenti le voci che lo vedono proiettato verso la Segreteria di Stato, un ruolo già occupato in precedenza dal confratello Tarcisio Bertone, di Romano Canavese, che certo non ha lasciato un buon ricordo, non foss’altro per il suo “discusso” appartamento vaticano. Caduto in disgrazia è invece l’economo generale del Piemonte, don Giorgio Degiorgi, che pure chiude un bilancio con un attivo milionario. Continua a fare il promotore di giustizia per le Diocesi del Piemonte ma sarebbe particolarmente inviso alla Conferenza Episcopale Piemontese. Anche i principale estimatori, il vescovo di Novara Franco Giulio Brambilla e suor Busia, pare facciano difficoltà a sostenerne la carriera, al punto che si vocifera una sua imminente uscita dall’incarico.