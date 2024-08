POLVERE DI (5) STELLE

M5s, il Vaffa day di Grillo a Conte: "Nome, simbolo e due mandati non si devono toccare"

Con il solito proclama sul blog, il "garante" manda l'ultimo avvertimento all'avvocato appulo. Un appello a militanti e portavoce perché non snaturino la creatura partorita dal comico e dal visionario Casaleggio. Le prime file inabissate

I tre “pilastri” del M5s non si toccano. E tra questi il limite dei due mandati non va messo in discussione. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, spiegando che “il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato non sono negoziabili e non possono essere modificati a piacimento. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel Movimento l'unica speranza di cambiamento reale”. Grillo sottolinea di essere il “garante e custode dei valori fondamentali del movimento” e chiede ad attivisti e sostenitori di "riflettere profondamente e ascoltare la vostra coscienza”. Una doccia fredda in questo scorcio d’estate – con l’assemblea costituente quasi alle porte – su chi pensa che regole e principi con cui è nato il M5s possano cambiare: nome, simbolo e – questione ritornata alla ribalta, con annesse riflessioni, nelle ultime elezioni europee – tetto del secondo mandato. Per Grillo "non si toccano". Sono il Dna del sogno diventato realtà costruito con Gianroberto Casaleggio.

Sorpresa? Malumori? “Ma di chi? Beppe Grillo ha detto quello che da quando siamo nati pensiamo e facciamo: decidiamo insieme”. È la reazione di alcuni, in diversi, esponenti delle origini alla richiesta di replicare al warning del garante. Spunta anche l’ipotesi di un garante “non padrone delle regole” ma a tempo, deciso dagli iscritti, mentre almeno al momento le fonti ufficiali tacciono. In vista della costituente prevista il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi e genetliaco, nel 2009, del Movimento voluto da Grillo e Casaleggio. “Nessuno vuole cambiare i principi fondanti del M5s e comunque questo non è un partito padronale. In ogni caso forse sarebbe necessario un garante a tempo, gradito da tutti. Anche Conte ha detto, dopo le europee, che non ha timore di lasciare il testimone magari a una donna”.

Insomma, per ora prevale la prudenza. “Con determinazione e speranza”, il comico genovese conclude un suo messaggio ad “attivisti, portavoce (cioè eletti locali e in Parlamento, ndr) e sostenitori” pubblicato sul suo blog personale che ormai da tempo non è più l'organo ufficiale del partito-non partito. In calce al testo, che appare come un nuovo tentativo di delimitare i temi e gli argomenti che possono essere oggetto di discussione in occasione dell’assemblea costituente, il fondatore si qualifica come “Garante e custode dei valori fondamentali dell’azione politica del Movimento 5 stelle”, valori fondamentali che indica proprio in quei tre “pilastri” che “non sono in nessun modo negoziabili”: nome, simbolo e limite dei mandati elettorali.

Proprio sulla richiesta di Grillo di concordare in anticipo l’ambito delle materie affidate all’arbitrio dell’assemblea costituente si era consumato negli scorsi mesi un primo scontro con Conte, che ha sostenuto la necessità di affidare piena sovranità sui cambiamenti interni alla fase costituente. Un nuovo duro segnale di battaglia interna, soprattutto considerando che proprio il limite ai mandati, oltre a essere stato fra le cause di frequenti emorragie di parlamentari migrati verso altri lidi politici, è considerato una delle principali cause della debolezza elettorale e organizzativa del Movimento da una larga parte degli esponenti di maggior rilievo e degli eletti del Movimento nelle istituzioni. “La politica, nella sua essenza più pura, non deve essere un mestiere ma una nobile missione”, taglia corto Grillo nel passaggio chiave del suo intervento. “Ci troviamo – avverte – a un crocevia fondamentale nella nostra storia, in cui dobbiamo riflettere sulle nostre radici e su ciò che ci ha unito sin dall’inizio. Quando abbiamo fondato il MoVimento 5 Stelle, io e Gianroberto, lo abbiamo fatto con un ideale chiaro: creare un'alternativa al sistema politico tradizionale.

Un percorso segnato da inciampi clamorosi e prove, a onor del vero, non propriamente memorabili. “Durante tutto questo cammino, ci siamo sempre ancorati a tre pilastri imprescindibili: il nostro simbolo, il nostro nome e la regola del secondo mandato”, avverte il comico genovese. “Il simbolo del MoVimento 5 Stelle non è solo un segno grafico, è un richiamo al cambiamento, è l’emblema di un’intera rivoluzione culturale e politica, la bandiera sotto cui milioni di italiani hanno marciato con noi. Un partito politico non dovrebbe mai cedere alla tentazione di mutare il proprio simbolo: è la bussola che orienta il cammino verso il futuro, senza mai tradire il passato”.

E poi c'è la regola del secondo mandato. “Era l’8 Settembre del 2007: con il V-Day si avviava la raccolta firme per tre proposte di legge di iniziativa popolare, tra cui l’introduzione di un tetto massimo di due legislature. Da cui tutto ebbe inizio”. Per Grillo, quindi, “la politica, nella sua essenza più pura, non deve essere un mestiere ma una nobile missione. Trasformare l’impegno politico in una professione perpetua significa tradire la fiducia dei cittadini e sprofondare nel pantano della mediocrità e dell’opportunismo. Limitare i mandati significa restituire al popolo la sovranità che gli spetta, è un presidio di democrazia, impedisce che pochi individui si arroghino il diritto di governare in eterno”.

“Questi tre nostri pilastri non sono in nessun modo negoziabili, e non possono essere modificati a piacimento. Sono il cuore pulsante del MoVimento 5 Stelle, il nostro faro nella tempesta. Cambiarli significherebbe tradire la fiducia di chi ha creduto in noi, di chi ha lottato con noi, di chi ha visto nel MoVimento l'unica speranza di cambiamento reale”, è l’appello conclusivo di Grillo.