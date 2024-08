Disperso con il cane ad Alagna, recuperato dai vigili del fuoco

Un turista disperso sulle montagne di Alagna (Vercelli) è stato individuato e tratto in salvo dai vigili del fuoco. L'uomo, di nazionalità svizzera, insieme al suo cane risultava non rintracciabile. Le squadre dei distaccamenti di Varallo e Alagna, in collaborazione con un team del reparto volo di Malpensa, sono intervenute pattugliando la zona tra l'Alpe Campo e l'Alpe Satal. L'elicottero Drago 165 dei vigili del fuoco, dopo alcuni sorvoli, ha individuato e recuperato a bordo il disperso, portandolo in sicurezza alla piazzola dell'elisoccorso in località Wold di Alagna. Sia il turista sia il suo cane risultano incolumi.