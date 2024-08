Asaps, 18 morti sulle strade nel weekend di Ferragosto

Sono state 18 le vittime di incidenti stradali in Italia nel terzo fine settimana di agosto (16-18), in netta diminuzione rispetto alle 30 del weekend precedente. Secondo i dati raccolti dall'Asaps, Associazione sostenitori della Polizia stradale, sono deceduti quattro automobilisti, 10 motociclisti, due pedoni e due ciclisti. La vittima più giovane un ragazzo di 18 anni, la più anziana un 79enne, cinque avevano meno di 35 anni. Secondo l'Asaps, sul calo degli incidenti può avere influito il forte maltempo. La fuoriuscita del veicolo senza il coinvolgimento di terzi è stata la causa di sette incidenti mortali, 11 quelli avvenuti su strade statali e provinciali. Sono state 3 le vittime in Trentino-Alto Adige e Campania, 2 in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e una in Piemonte, Liguria, Abruzzo, Lazio, Calabria, Sicilia.