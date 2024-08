Abi, prorogato lo stop alle rate dei mutui per meteo estremo

Con una delibera del Consiglio dei ministri, pubblicata sul sito del dipartimento della Protezione civile, è stata prorogata per 12 mesi la misura di sospensione delle rate dei mutui prevista dopo gli eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno colpito il Veneto, quelli che il 6 luglio 2023 si sono verificati nella provincia di Cuneo e quelli dal 4 al 31 luglio 2023 in Lombardia. Sul sito della Protezione civile è stata pubblicata anche l'ordinanza per adottare la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per i fenomeni meteorologici estremi che dal 20 al 29 giugno 2024 hanno colpito le province di Bologna, Forlì, Cesena, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia. Quest'ultima ordinanza è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo ha segnalato L'Abi in una lettera agli associati.