Sinodo Valdese, si celebrano gli 850 anni del movimento

Tutto è pronto per il Sinodo valdese 2024, che si terrà dal 25 al 30 agosto presso la Casa valdese di Torre Pellice (Torino). Un Sinodo speciale per la Chiesa valdese (Unione delle chiese metodiste e valdesi) in quanto si celebrano quest'anno gli 850 anni del movimento di Valdo di Lione. La data (1174) è quella della conversione, appunto, di Valdo. Ricchissimo lionese, alcuni anni prima di Francesco d'Assisi, Valdo scelse la povertà, dando tutti i suoi averi alle persone bisognose. Andava così formandosi il pensiero di una chiesa povera, della sua separazione dal potere politico, di un rinnovamento spirituale del cristianesimo mediante l'accesso diretto alla Scrittura, della libera predicazione del Vangelo, di un superamento della barriera tra clero e fedeli laici. La storia di Valdo e dei suoi seguaci si intreccia poi con la Riforma protestante del XVI secolo e porta alla nascita della Chiesa valdese, così come la conosciamo oggi. Come sempre sono attesi nelle Valli valdesi 180 deputati e deputate, provenienti da tutta Italia, insieme a ospiti internazionali e rappresentanze ecumeniche. Il Sinodo, massimo organo decisionale di queste chiese protestanti, discuterà temi cruciali fra cui pace, giustizia e integrità del creato, impegno sociale e umanitario, autonomia differenziata, ecumenismo, dialogo interculturale e interreligioso, fede e attualità. Il 24 agosto, un convegno pre-Sinodo celebrerà l'anniversario, per la precisione con la Giornata teologica internazionale "Giovanni Miegge" dedicata proprio agli 850 anni. Questo tradizionale momento di riflessione teologica infatti ha per titolo: "Uno sguardo indietro al futuro. Contesto, temi e sfide di un anniversario". L'evento, organizzato dalla Chiesa valdese, esplorerà passato, presente e futuro dei movimenti valdesi, coinvolgendo studiosi e teologi di fama internazionale, tra cui Paolo Naso, Euan Cameron, Antonio Autiero, Marta Margotti ed Emmanuelle Seybolt. Appuntamento a partire dalle ore 15 in Aula Sinodale. Segue un concerto serale, alle 21 al Tempio. Il giorno successivo, domenica 25 agosto, Poste Italiane presenterà uno speciale annullo filatelico presso la Casa Valdese alla presenza della moderatora della Tavola valdese, diacona Alessandra Trotta. Questo evento anticiperà l'apertura vera e propria del Sinodo, che includerà il consueto corteo dalla Casa valdese al tempio, il culto inaugurale e la consacrazione di due nuovi pastori. E ancora, la serata pubblica (alle 20.45 di lunedì 26 agosto nel tempio di Torre Pellice). Tema, l'autonomia differenziata. Insieme alla moderatora Trotta, Andrea Giorgis (senatore e professore ordinario di Diritto costituzionale); Rosy Bindi, ex parlamentare ed ex ministra, presidente onorario di "Salute Diritto Fondamentale" (in collegamento video). Gli ospiti risponderanno alle domande di Claudio Paravati, direttore di "Confronti" e conduttore della rubrica Rai "Protestantesimo". Accompagnamento musicale a cura del duo jazz composto da Luigi Bonafede e Massimo Baldioli. In programma anche il pre-sinodo giovani, delle donne, il Sinodo dei bambini e molte altre iniziative parallele.