Conticelli (Pd), Governo e Regione hanno abbandonato le ferrovie

"Governo e Regione hanno totalmente abbandonato il sistema di trasporto ferroviario. Fare il punto sullo stato della rete ferroviaria regionale e interregionale piemontese sarà uno dei primissimi compiti della commissione consiliare regionale appena insediata". Così Nadia Conticelli, consigliera regionale del Partito democratico e vicepresidente della commissione trasporti a Palazzo Lascaris. "Ogni estate peggiora sempre più la qualità del trasporto ferroviario con cui raggiungere le località turistiche. Muoversi col treno diventa un'odissea. - sottolinea Conticelli -. Tra Piemonte e Liguria l'alternativa alle attese estenuanti, tra caldo torrido e freddo polare all'interno di carrozze sovraffollate, è restare imbottigliati per ore sulle autostrade intasate per gli esodi estivi e i cantieri". "L'ultima 'cura del ferro' di cui si abbia memoria è stata - prosegue Nadia Conticelli - è quella del ministro Del Rio, che diede alle regioni la possibilità di riammodernare totalmente il parco mezzi delle tratte regionali e interregionali. Raggiungere la Liguria o la Toscana, cioè le tratte esterne all'alta velocità, ma importanti per lo sviluppo turistico del Paese, è impossibile in treno dal Piemonte". La vicepresidente della commissione Trasporti allarga l'analisi alla stagione autunnale. "La ferrovia non è solo turismo. A breve riapriranno le scuole e tornerà il movimento dei pendolari piemontesi, costretti a districarsi tra le tante tratte ancora sospese in periodo Covid e mai riattivate. La questione è urgente e chiede una soluzione per la quale ci arriveremo in commissione e in Consiglio"