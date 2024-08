FINANZA & POTERI

Crt, Giorgetti tra carte e Procura. Decisione "non a brevissimo"

Commissariamento e indagini, sono due piani diversi ma inevitabilmente legati. Il ministro infatti prenderà il tempo necessario a studiare le misure introdotte dalla fondazione in attesa di capire la piega che prenderà l'inchiesta. I nodi irrisolti: terne e Cda

“Nei nuovi regolamenti abbiamo messo paletti, forse abbiamo addirittura ecceduto. Siamo stati molto rigorosi. Non vorrei creare un problema alle altre fondazioni perché abbiamo messo troppi paletti e magari saranno costrette a seguire questa strada”. La comprensibile enfasi, anche se un tantino eccessiva, con cui la presidente Anna Maria Poggi ha annunciato il varo delle misure richieste dal Mef non scaccia in maniera definitiva lo spettro del commissariamento che da mesi aleggia sulla Fondazione Crt. Nel nuovo Statuto è stato introdotto un intero capitolo sul conflitto d’interesse, ha spiegato la giurista ciellina, “abbiamo modificato il regolamento sul funzionamento degli organi e reso più rigorosi i criteri di professionalità e di competenze per entrare nella Fondazione”. Sono stati resi più stringenti i criteri per prevenire il conflitto d’interesse e debellarlo una volta insorto, “arrivando alla sanzione o alla decadenza dall’organo” del consigliere. Con le nuove regole non sarà più possibile procedere alle auto-nomine ai vertici delle controllate, che ora hanno criteri d’accesso più rigorosi per le designazioni. Sono stati inoltre ridotti i compensi per chi partecipa al Consiglio di indirizzo e al Consiglio di amministrazione, con modifiche alla determinazione del compenso del presidente e del segretario generale e l’introduzione di un tetto alle spese. È stata imposta una stretta a consulenze e affidamenti esterni. Insomma, regole draconiane e rigore teutonico.

Da qui l’auspicio che le modifiche proposte “incontrino l’approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza”, consentendo alla Crt di lasciarsi alle spalle la lunga stagione contrassegnata da conflittualità permanente, scarsa trasparenza nella governance e condotte a dir poco commendevoli. Sarà il dicastero retto da Giancarlo Giorgetti a stabilire se gli interventi adottati siano sufficienti a ripèristinare le condizioni di normalità dell’ente. Una valutazione che, istruita dal dirigente responsabile della vigilanza Vincenzo Meola, toccherà al direttore generale Marcello Sala e in ultimo al ministro leghista, secondo una procedura che non prevede tempi brevissimi. Il dossier va maneggiato con cautela, non solo perché riguarda la terza fondazione italiana per patrimonio e con partecipazioni di peso (Unicredit, Generali, Mundys, Cdp ecc.), ma perché quanto si deciderà per Palazzo Perrone avrà inevitabili ripercussioni su tutto quel mondo di enti definito “un mostro” dal suo stesso creatore, Frankenstein Amato. A nessuno sfugge, di certo non ai politici, che ripercorrere l’unico precedente vagamente assimilabile al caso torinese – quello della Fondazione Banco di Napoli, nel 2018 – avrebbe un effetto dirompente sugli equilibri “di sistema” e di potere, nazionali ancor prima che locali. In questo senso, le altre fondazioni stanno osservando cosa capita a Torino dove, secondo alcuni – tra cui lo stesso patriarca Giuseppe Guzzetti – potrebbe addirittura essere in pericolo l’autonomia delle fondazioni. E qui entra in gioco il nodo delle terne.

Con la loro astensione, i due consiglieri indicati dal sindaco Stefano Lo Russo hanno voluto rimarcare le falle di un meccanismo che assieme a quello delle cooptazioni inevitabilmente spinge alla ricerca del consenso sull’aspirante consigliere, favorendo cordate, intese, scambi di favori senza per forza finire in un codificato “patto occulto” come si sospetta sia avvenuto di recente. La sacrosanta difesa dell’autonomia dalle ingerenze politiche ha finito per essere autoreferenzialità di un piccolo ceto di bulimici cacciatori di incarichi che con pretese autarchiche autoperpetuano le loro cricche di amici, parenti e consorterie varie. Per ora, dunque, le terne restano così come rimane in sella per quanto ammaccato e incompleto il Cda. Entrambe non erano tra le prescrizioni del Tesoro ma è evidente che si tratta di due dei nodi principali. Inoltre, quale legittimità ha ancora un organo decimato dalle indagini e ampiamente superato dalle nuove regole? Un passo indietro, forse, avrebbe giovato. Chissà.

Il Mef valuterà, senza eccessiva fretta con un occhio sulle carte (15 allegati di un centinaio di pagine ciascuno) e l’altro alla Procura subalpina che, a giorni, riprenderà a pieno ritmo l’attività. Fedele alla sua fama di Don Abbondio leghista – su quel ramo del lago di Varese che volge a mezzogiorno – Giorgetti farà in modo da non trovarsi spiazzato dall’iniziativa della magistratura. Come si è visto, l’indagine nei suoi due filoni, coordinata dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio, non è affatto solo retrospettiva e non riguarda solo eventuali reati commessi nel precedente mandato. L’ultimo avviso di garanzia prima della pausa estiva è stato recapitato all’architetto novarese Alice Colombo, consigliera di indirizzo di prima nomina, che nel “gioco delle terne” è stata preferita a Chiara Invernizzi, vicepresidente della fondazione sotto il governo di Giovanni Quaglia. Un atto che è un indizio assai eloquente in merito all’impianto dell’indagine.