Torino, denunce e un arresto durante controlli dei carabinieri

Un arresto, alcune denunce, sequestri di droga, provvedimenti per violazioni del codice della strada. A questo ha portato una serie di controlli svolti negli ultimi giorni a Torino dai carabinieri in alcune zone considerate "sensibili" dal punto di vista della criminalità urbana. Gli interventi sono stati svolti nelle aree di Porta Palazzo, nel quartiere Aurora, in piazza Bengasi. Dosi di hashish e metanfetamina sono state trovate e recuperate, grazie anche all'aiuto delle unità cinofile, nell'aiuola di un giardinetto dei pressi di lungo Dora Savona e nei cassonetti per i rifiuti in corso Giulio Cesare. Un cinquantenne è stato arrestato perché nel corso della procedura di identificazione è emerso che a suo carico era pendente un ordine di carcerazione. Nella zona di piazza Bengasi, dove sono state controllate trenta persone su nove autoveicoli, è stata ritirata una patente.