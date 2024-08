SANITÀ & POLITICA

Pax "sanitaria" nel centrodestra. Riboldi: "Non ce l'avevo con Icardi"

L'assessore meloniano rettifica la dichiarazione con la quale scaricava sul suo predecessore leghista la grana degli algoritmi per il 118. Spenta sul nascere la polemica politica ora promette di coinvolgere tutte le parti per trovare una soluzione

Nessuna critica all’ex assessore alla sanità piemontese, il leghista Luigi Icardi. Comincia così una nota diffusa dall’attuale titolare, l’esponente di Fratelli d’Italia Federico Riboldi, in merito alla questione degli algoritmi clinico-assistenziali infermieristici (Acai) per il Sistema di emergenza sanitaria preospedaliera del 118. «Con il mio intervento – si legge – non intendo in alcun modo criticare il mio predecessore Icardi, oggi presidente della Commissione Sanità e quindi stretto collaboratore. La richiesta di sospensiva, a seguito della dura presa di posizione da parte della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri del Piemonte che lamentano scarso coinvolgimento e due esposti alla Procura, è proprio figlia della volontà di non ingenerare polemiche su provvedimenti di riforma che sono necessari. Un percorso volto a tutelare anche la categoria degli infermieri, ai quali va la nostra stima e il nostro grazie per l'ennesima dimostrazione di disponibilità”.

Insomma, per l’assessore meloniano si è trattato di un fraintendimento, forse dovuto all’ancora confusa fase del suo recente insediamento, anche se il riferimento alle “molte cose che ho ereditato” su cui promette una “riflessione maggiore” non poteva che essere letta come un modo di prendere le distanze dal suo predecessore. Spenta, almeno per il momento la polemica, Riboldi entra nel merito della questione che sta agitando il sistema dell’emergenza piemontese

“Ribadisco in questa occasione – prosegue la nota dell’assessore – che è nostra intenzione per gli infermieri, e in generale per tutte le professioni sanitarie, valorizzare e usufruire al meglio della loro grande professionalità. E proprio per sgomberare il campo da ogni polemica, ho preso immediato contatto con i rappresentanti delle categorie coinvolte per evitare che l’obiettivo comune di migliorare il servizio pubblico di emergenza diventi una lotta tra di loro e tra partiti, una prospettiva che non deve assolutamente verificarsi. Come già spiegato, le consultazioni partiranno a strettissimo giro, affinché di fronte ai meccanismi di riforma tutti siano coinvolti; perché, lo ribadisco ancora una volta, solo con l’apporto e il supporto di tutti potremo dare un servizio migliore ai cittadini piemontesi”.