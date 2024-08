Missione umanitaria

Dopo il ballo al palchetto, il giro al mercato: Stefano Lo Russo prosegue la missione umanitaria, con l’intento cioè di mostrare il suo volto “umano”. Fresco di tintarella e visibilmente rinfrancato dalla pausa estiva, il sindaco di Torino si è intrattenuto per oltre un’ora con alcuni cittadini del quartiere Mirafiori nella sua passeggiata tra i banchi di via Cesare Pavese (tra corso Togliatti e corso Unione Sovietica, tanto per dire della toponomastica del vecchio quartiere operaio, che ora invecchia assieme ai suoi cittadini).

Le linee dei bus ripristinati, il piano sociosanitario da fare assieme alla Regione, i cantieri che non finiscono mai, la biblioteca scomparsa, la stazione dei vigili da ripristinare: per una volta era lui, il professore, a dover rispondere alle domande e a qualche polemica provocazione dei suoi concittadini. Ma ciò che più hanno in uggia i residenti è l’erba alta, quella di casa loro come cantava Massimo Ranieri e non quella del vicino ch’è sempre più verde: “C’è una ditta di Viterbo che ha vinto l'appalto ma non ha fatto i lavori e l'abbiamo cacciata” ha replicato il sindaco aprendo il libretto delle giustificazioni.