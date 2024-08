"Bolle di malto", Biella torna capitale della birra artigianale

Dal 29 agosto al 2 settembre Biella diventa la capitale italiana della birra artigianale: nella città piemontese si svolgerà 'Bolle di malto', una kermesse che abbina enogastronomia a momenti di musica, cultura e intrattenimento puntando a superare le 110mila presenze dello scorso anno. Al pubblico sarà proposto uno slalom fra 22 birrifici artigianali provenienti da tutte le regioni d'Italia per 300 stili di birra diversi, e 22 food truck pronti a deliziare i visitatori con gli street food più accattivanti del Paese. Sono in programma, inoltre, concerti dal vivo ad ingresso gratuito (per 3.000 minuti complessivi, secondo il conteggio degli organizzatori) con artisti locali, emergenti e big di richiamo nazionale; novità di quest'anno, per quel che riguarda le sette note, sarà dal 30 agosto al 1/o settembre in piazza del Monte il Bdm sour Jazz, appuntamento inserito nella cornice del Torino Jazz Festival Piemonte. "Siamo entusiasti - dichiara Raffaele Abbatista, co-ideatore di Bolle di Malto - di dare l'avvio a questa ottava edizione. L'evento è diventato un punto di riferimento non solo per gli amanti della birra artigianale, ma per tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza autentica e coinvolgente. Quest'anno abbiamo lavorato intensamente per offrire un programma ancora più ricco e variegato, capace di coinvolgere un pubblico sempre più ampio". Ad aprire la kermesse sarà l'inaugurazione della mostra fotografica 'Di acqua e di terra', progetto di Studio Anna Fileppo, realizzato sotto l'impulso creativo dell'associazione Corto Circuito che mette in rilievo l'importanza dell'acqua per l'industria tessile, l'artigiano e, nel complesso, per tutta la vita economica del territorio biellese. Al taglio del nastro parteciperà anche la vicepresidente della Regione Piemonte, Elena Chiorino.