Donna aggredita e rapinata in strada, due arresti a Torino

Una coppia di italiani è stata arrestata dalla polizia a Torino con l'accusa di avere aggredito e rapinato una donna in corso Dante. Entrambi sono stati bloccati da una pattuglia mentre tentavano di darsi alla fuga attraversando il vicino parco del Valentino. La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da due uomini e una donna, di essere stata colpita da calci e pugni e di essere caduta in terra; gli aggressori, disturbati dalle urla di un residente, sono scappati dopo averle preso il telefonino. Ad agevolare le ricerche è stato un agente libero dal servizio che, dopo essere sceso in strada, ha individuato i fuggitivi nel parco. L'uomo arrestato ha 27 anni, la donna 32.