Turismo: a Giaglione divieto di tende e camper

Niente camper, tende o roulotte a Giaglione (Torino). Il sindaco del paese della Valle di Susa, Enzo Campo Bagatin, ha firmato un'ordinanza con cui vieta la sosta e "ogni forma di accampamento" su tutto il territorio comunale. L'iniziativa è stata presa perché "si verifica di frequente, anche davanti ai luoghi di culto e al cimitero, l'insediamento di gruppi di persone" che improvvisano campeggi anche con "baracche" o "giacigli" vari. Il tutto avviene senza alcuna autorizzazione anche perché, come si osserva nell'ordinanza, non esistono a Giaglione aree appositamente attrezzate con servizi igienici, acqua potabile ed energia elettrica. La prassi, sempre secondo il documento, genera "serie problematiche sia sotto l'aspetto igienico-sanitario che sotto quello della sicurezza pubblica che sotto quello del decoro urbano". Giaglione è una località che nell'ultimo decennio viene spesso menzionata nelle cronache come il punto di ritrovo dei No Tav per i cortei verso il cantiere di Chiomonte.