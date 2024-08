Vendor, in 25 anni 21,5 miliardi a quasi 200mila progetti di Pmi

In 25 anni sono stati finanziati quasi 200mila progetti di piccole e medie imprese con fondi pubblici per un totale di 21,5 miliardi, di cui quasi il 54% da parte dell'Unione Europea. E' quanto si legge in un'analisi condotta da Vendor, società di consulenza per le imprese, specializzata in finanza agevolata ed efficienza energetica ed operativa, con sede a Castiglione delle Stiviere (Mantova). Dai dati emerge che Il Piemonte è la regione che ha ricevuto più finanziamenti Ue del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) destinati alle Pmi, con 3,48 miliardi erogati in 24 anni. Seguono la Campania (3,18 miliardi), la Puglia (2,07 miliardi), la Sicilia (1,33 miliardi), l'Abruzzo (790 milioni ) e la Calabria (411 milioni). La Lombardia è in 8a posizione con 305 milioni, mentre il Trentino-Alto Adige (28 milioni) e la Valle d'Aosta (12 milioni) sono i fanalini di coda.