Nocciole in continuo calo

Da qualche anno si assiste a un calo preoccupante della produzione di nocciole nella provincia di Cuneo. Lo fa notare Confagricoltura. "Negli ultimi tre anni, - si legge in una nota - le rese non sono state all'altezza delle aspettative, compromettendo la sostenibilità economica del settore con il rischio di mettere sempre più in difficoltà un intero areale". Le cause principali della flessione del raccolto "sono riconducibili, in primo luogo, ai cambiamenti climatici che hanno caratterizzato le ultime stagioni. L'alternanza di eventi meteorologici estremi, il mancato raggiungimento del fabbisogno in freddo di quest'inverno che ha compromesso l'impollinazione, hanno gravemente danneggiato la produzione. È fondamentale - conclude la Confagricoltura Cuneo - puntare sulla ricerca e sull'innovazione per sviluppare nuove tecniche colturali in grado di affrontare le sfide attuali". Sono oltre 28mila gli ettari coltivati a nocciolo in Piemonte, quasi 17mila in provincia di Cuneo e oltre 90mila in tutta Italia.