RETROSCENA

Sanità, tregua armata Lega-FdI. L'autunno caldo delle nomine Asl

La "rettifica" di Riboldi alle accuse nei confronti di Icardi smorza solo apparentemente la tensione. L'ex assessore da presidente della commissione avrà il pallino in mano sul piano sociosanitario. Intanto si prepara il trasloco di Azienda Zero al grattacielo

La secchiata d’acqua che l’assessore alla Sanità Federico Riboldi si è affrettato a gettare, con la precisazione in cui chiarisce di non essersi riferito al predecessore Luigi Icardi nelle perplessità e critiche su alcune scelte fatte prima suo insediamento, eviterà che divampi la fiamma dello scontro all’interno della maggioranza, ma non arriva a bagnare le polveri, tantomeno a spegnere ciò che cova sotto la cenere.

Il caso, come noto, è quello del discusso protocollo per l’Emergenza 118 e l’applicazione degli algoritmi a parte degli infermieri a bordo delle ambulanze senza la presenza del medico. Ma avrebbe potuto essere anche un’altra circostanza a evidenziare quello che non si annuncia, al di là delle rispettive attestazioni di stima e intenti di piena collaborazione, come un rapporto tranquillo e senza frizioni tra l’attuale titolare della sanità piemontese e colui che lo è stato negli scorsi cinque anni e che ora presiede proprio la commissione Sanità di Palazzo Lascaris.

Improprio, fuorviante e politicamente riduttivo sarebbe limitare la questione al rapporto tra Riboldi e Icardi, giacché non di questione personale, ma politica tra Fratelli d’Italia e Lega si tratta. E sarà proprio sull’attività principale, la più pesante in termini di bilancio e di consenso o dissenso della popolazione, qual è la Sanità che si misurerà il livello di collaborazione o di tensione tra le due forze politiche alleate, i cui pesi si sono invertiti (anche se non nelle stesse proporzioni) nel voto di giugno.

Se nella Lega e tra chi è più vicino all’ex assessore si fa notare che la rettifica di Riboldi sia stata “necessaria, ma non sufficiente” e sempre dal Carroccio piemontese che traspare l’intendimento di non lasciare che, all’interno della stessa maggioranza che governa e che ha governato nella scorsa legislatura, vengano messe sotto accusa o in forte discussione, in un facile gioco dello scaricabarile, scelte e decisioni di Icardi. La cui designazione a capo della IV commissione del Consiglio regionale, fortemente voluta dal vertice regionale del suo partito in accordo con il governatore Alberto Cirio e nonostante non poche resistenze “fraterne”, rappresenta un elemento importante per cercare di immaginare quel che potrà accadere sul fronte della sanità all’interno del centrodestra e in particolare tra il partito di Giorgia Meloni e quello di Matteo Salvini.

Non è un segreto il tentativo, poi fallito, da parte di FdI di mettere nel carniere anche la presidenza della commissione dalla quale passano tutte le questioni inerenti la sanità e che, soprattutto, dovrà governare il non facile iter legislativo del nuovo piano sociosanitario, obiettivo inderogabile per questa legislatura. Sarà quello il più importante e non facile banco di prova per misurare i rapporti tra il partito dell’assessore e quello del suo predecessore che avrà in mano il pallino della partita a Palazzo Lascaris, dettando tempi e agenda di un organismo dove basta poco per allargare o stringere la strada su cui Riboldi e il suo partito devono far procedere il nuovo strumento normativo della sanità piemontese. I segnali circa il ruolo cruciale della commissione in ambito legislativo, qual è quello del nuovo piano sociosanitario, non mancano.

Così come merita una lettura con le lenti della politica la scelta dell’assessore di portare all’interno del grattacielo l’Azienda Sanitaria Zero. Accanto a una motivazione logistica, il trasloco dall’attuale sede nei locali dell’Asl Città di Torino pare averne alle base anche altre. Le ultime vicende che hanno visto non proprio in gran spolvero l’azienda diretta da Adriano Leli – da quella attualissima degli algoritmi al concorso per infermieri su cui pende un ricorso al Tar e lo stesso ritardo nella predisposizione del bando per il nuovo Cup – potrebbero aver indotto il vertice della sanità piemontese a ritenere più opportuno avvicinare ancor più e anche fisicamente la Super Asl con la direzione regionale. Spostare Azienda Zero dagli attuali locali al grattacielo significa anche allontanarla da colui che su mandato di Icardi l’aveva costruita guidandola per un lungo periodo fino alla nomina di Leli, ovvero l’attuale direttore dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco, da sempre uomo di spicco della Lega nel mondo sanitario non solo piemontese.

C’è chi, non senza ragioni, intravvede in questo trasloco una sorta di messa sotto tutela di un’azienda che, partita lancia in resta e con una serie di competenze accresciute via via, negli ultimi tempi non è riuscita ad evitare più di un inciampo, tanto da ribaltare le previsioni di chi la immaginava e forse temeva come una sorta di direzione regionale ombra.

La partita, da sempre più scoperta, in cui si misureranno pesi e contrappesi tra le forze della maggioranza sul terreno della sanità resta, comunque, quella delle nomine dei vertici delle Asl e delle aziende ospedaliere. Un nutrito numero di direttori generali, il cui mandato era stato prorogato per scavalcare le elezioni, vedrà scadere il contratto a dicembre e, quindi, già in autunno si apriranno le danze.

Quanto sarà facile l’attuazione del mai confessato Cencelli applicato all’interno della coalizione di governo per la distribuzione dei posti è difficile prevedere. Anche in questo caso la questione delle capacità e del merito (per usare un concetto caro ai meloniani) auspicabilmente misurabile dalla gestione economica, ma anche delle liste d’attesa e altre che ricascano sui pazienti, s’intreccerà inevitabilmente con “padrinaggi” politici di questo o quel manager, categoria dove peraltro non sono rari veloci cambi di casacca. Fratelli d’Italia attuerà uno spoil system su quei direttori che con più evidenza rappresentano il frutto di scelte della Lega? E il partito che ha avuto negli scorsi cinque anni le redini della sanità cederà senza battere ciglio? La prima avvisaglia che indicherebbe il contrario è arrivata proprio con la dura reazione, sia pure contenuta in messaggi “interni”, alle parole di Riboldi sulla questione del 118 cui è seguita la "rettifica". Un altro segnale dalla Lega non è detto non arrivi alla ripresa dei lavori del Consiglio regionale, quando proprio i discussi algoritmi e il congelamento del nuovo protocollo potrebbero finire nell’agenda della commissione presieduta da Icardi.