Corte d'Appello Torino annulla multa della Consob a Diasorin

La Corte d'Appello di Torino, con sentenza pubblicata il 22 agosto, ha annullato la delibera emessa dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) con la quale era stata applicata una sanzione di 100.000 euro nei confronti di Diasorin. La multa, spiega l'azienda in una nota, riguardava le informazioni rese note al mercato con i comunicati stampa diffusi da Diasorin il 10 marzo e il 7 aprile 2020, relativi al completamento degli studi per il lancio, rispettivamente, di un test molecolare e di un test sierologico per la diagnosi e l'identificazione della risposta immunitaria al covid, informazioni che - secondo la Consob - la società, quotata in Borsa, avrebbe dovuto classificare come privilegiate. Al riguardo, Diasorin aveva fra l'altro evidenziato come, nella gestione dei due comunicati stampa il suo comportamento sia stato coerente con il passato, in quanto la comunicazione dello sviluppo di nuovi prodotti non veniva trattata come informazione privilegiata, nonché allineato a quello tenuto dagli altri operatori diagnostici del mercato europeo, tenuti all'osservanza del medesimo Regolamento Mar, che egualmente non hanno qualificato come privilegiate le informazioni relative al lancio di test diagnostici per il covid. La Corte d'Appello di Torino, accogliendo le tesi difensive di Diasorin oltre ad annullare il provvedimento sanzionatorio ha condannato la Consob a pagare le spese processuali.