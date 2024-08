Accordo fra Torino ed Enea per tutela siti di Rete Natura

La Città metropolitana di Torino e l'Enea hanno siglato un accordo di collaborazione per migliorare la gestione e la protezione di cinque siti del circuito Rete Natura 2000, aree destinate alla protezione e la conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali. L'intesa, che comporta un investimento di 60 mila euro a titolo di rimborso spese, prevede la definizione di modalità standardizzate per l'individuazione e la mappatura degli ecosistemi del Lago di Meugliano e Alice, del Lago di Maglione, dell'Oasi xerotermica di Puys-Beaulard, dell'Oasi xerotermica di Oulx-Amazas e dei Boschi umidi e stagni di Cumiana. "Si tratta - spiega Alessandro Sicchiero, consigliere della Città metropolitana con delega a parchi e aree protette - di un avanzamento fondamentale. Grazie alla collaborazione con l'Enea avremo strumenti avanzati per delineare con precisione gli habitat e valutare meglio le loro condizioni. Questo ci permetterà di adottare misure di conservazione più efficaci". Un'intesa precedente fra Città metropolitana ed Enea aveva già portato, nel 2019, alla mappatura dello Stagno interrato di Settimo Rottaro, della Palude di Romano Canavese e dei Boschi e Paludi di Bellavista.