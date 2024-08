Estate: autostrada A32, previste code nel weekend

Code e rallentamenti potrebbero verificarsi nelle giornate di oggi, sabato e domenica sull'autostrada del Frejus A32 Torino-Bardonecchia. E' quanto comunica la Sifat annunciando che, se necessario, si procederà a rallentare i veicoli al momento del transito alla barriera di Salbertrand - in direzione Torino - chiudendo momentaneamente una o più piste automatiche o di telepedaggio; in ogni caso, comunque, ne verrà manutenuta aperta una. La Sitaf, in una nota, elenca anche le fasce orarie che potrebbero essere interessate dalla problematica: venerdì 23 dalle 18 alle 23 in direzione Bardonecchia; sabato 24 dalle 8 alle 12 in direzione Bardonecchia e dalle 14 alle 21 in direzione Torino (con maggiore criticità fra le 16 e le 20); domenica 25 dalle 14 alle 21 in direzione Torino (con maggiore criticità fra le 16 e le 20).