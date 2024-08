Selfie & scazzi

Dicono che… a Novara i rapporti nella Lega continuino a essere piuttosto tesi. Per informazioni chiedere a chi si è recentemente imbattuto negli scazzi via social tra la neo assessora Maria Cristina Stangalini e Raffaele Lanzo, recentemente estromesso dalla giunta di Alessandro Canelli proprio nell’ultimo rimpasto di luglio. Lei è stata attaccata sul suo profilo facebook per il tempo che quotidianamente dedica a selfie e post dalle vacanze e così ha replicato piccata: “Mi spiace deludere qualcuno, ma tra un selfie e una bella immagine di serenità in ferie con la famiglia, sto lavorando eccome… cosa che ho sempre fatto nella mia vita… Un abbraccio a tutti”. Passa qualche minuto ed è proprio Lanzo a rispondere: “Pensa a lavorare e non a commentare i post. Impara a ricevere critiche che ricopri ruolo pubblico pagato lautamente dai contribuenti. Per il momento ci hai fatto vedere solo selfie e ho paura che vedremo solo questi da qui a fine del tuo mandato”.