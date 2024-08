TRAVAGLI DEMOCRATICI

Schlein preferisce Appendino. Niente Festa per Lo Russo

Il sindaco di Torino non compare nel programma della kermesse nazionale del Pd a Reggio Emilia. Ci sarà invece l'odiatissima viceConte che parlerà di diritti con Furfaro. La giovane (e ambiziosissima) Piastra uber alles. E da Palazzo civico un solo assessore

Chiara Appendino sì, Stefano Lo Russo no. Per cavarsela con una battuta si potrebbe dire che Elly Schlein preferisca l’ex sindaca grillina di Torino al suo successore del Pd. Alla festa dell’Unità nazionale, che apre i battenti oggi a Reggio Emilia, lei è invitata e parteciperà il 5 settembre a un panel sui diritti dal titolo “Prima le persone”, assieme al deputato Marco Furfaro e al presidente delle Acli Emiliano Manfredonia. Dell’attuale primo cittadino subalpino, invece, non c’è traccia. E così tra i suoi detrattori c’è già chi lo canzona: “Come per l’Anci anche per la Festa dell’Unità dovrà accontentarsi di quella di casa” racconta un compagno di partito riferendosi al testa a testa con il collega di Napoli Gaetano Manfredi, in largo vantaggio per la poltrona di sindaco d’Italia.

Certo, si dirà, non è mica da un invito alla festa dell’Unità che si stabiliscono pesi e relazioni, ma allo stesso tempo non passa inosservata la differenza di trattamento, sia rispetto ad altri colleghi del suo partito, ma pure da chi sedeva al piano nobile di Palazzo Civico prima di lui e con cui i rancori non si sono mai sopiti, anzi. Bel ringraziamento per aver “liberato” la prima capitale e quarta città d’Italia dal Movimento 5 stelle! penserà il povero Lo Russo mentre attraversa il Pacifico, in viaggio verso la Corea del Sud in missione istituzionale.

Non è finita. A parlare del governo delle città (il 30 agosto), assieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ai colleghi di Bari Vito Leccese, Assisi Stefania Proietti (candidata a presidente dell’Umbria) e Reggio Emilia, il padrone di casa (e socio di Lo Russo in Iren) Marco Massari, ci sarà Elena Piastra. Proprio così, la prima cittadina di Settimo Torinese, eletta da un paio d’anni a capo di Ali Piemonte, l’associazione che riunisce gli enti locali (sorta di Anci in piccolo), tra le poche sindache in rosa del Pd. Amministra una città a vocazione industriale, che sorge nell’hinterland a Nord del capoluogo ed è appena stata rieletta con un plebiscito. Qualche giorno prima (il 27 agosto), la stessa Piastra sarà presente a un altro appuntamento, sulla riforma della pubblica amministrazione. A dialogare con Roberto Speranza sul ruolo delle città per “costruire l’alternativa” a Giorgia Meloni (7 settembre) ci sarà invece il primo cittadino di Bologna Marco Lepore.

Ma pur senza Lo Russo, Torino sarà comunque rappresentata dalla sua assessora Chiara Foglietta che il 24 agosto parteciperà a un dibattito sui Trasporti assieme – tra gli altri – all’ex deputato e segretario piemontese del Pd Davide Gariglio, chiamato a fornire il suo parere di super esperto in materia. Tra gli altri piemontesi, la deputata di Cuneo Chiara Gribaudo l’1 settembre si occuperà di caporalato assieme a Sandro Ruotolo mentre il 4 settembre il parlamentare alessandrino Federico Fornaro presenterà il suo libro su Giacomo Matteotti.