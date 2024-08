SGARBI A SINISTRA

Vescovo (e Cirio) alla festa Fiom.

Unico escluso il sindaco Lo Russo

Il governatore di centrodestra e la grillina Appendino, la segretaria Pd Schlein, il deputato Avs Grimaldi e persino Repole: tutti tranne il primo cittadino dem. Il segretario Lazzi: "Era già venuto l'anno scorso, sarebbe stato pleonastico invitarlo di nuovo"

Uno sgarbo, prima ancora di un atto politico. È un caso l’assenza del sindaco Stefano Lo Russo dalla Festa della Fiom di Torino dove sono invitati i vertici delle istituzioni locali e i massimi rappresentanti della sinistra nazionale. Tutti, tranne il primo cittadino, peraltro già escluso dalla kermesse nazionale del suo partito a Reggio Emilia. Ci sarà per esempio il governatore Alberto Cirio, che l’11 settembre discuterà con il segretario della Cgil regionale Giorgio Airaudo del “Piemonte che vogliamo”, in un remake del dibattito avvenuto già lo scorso anno. La leader nazionale del Pd Elly Schlein aprirà la festa il 9 settembre assieme a Michele De Palma, della segreteria nazionale Fiom, per un dibattito su “Lavoro, contratto e referendum”. A parlare di Torino e di come rilanciare la prima capitale d’Italia ecco l’ex sindaca Chiara Appendino e il deputato di Sinistra italiana Marco Grimaldi, nell’ultimo dibattito della festa, il 14 settembre. Perlomeno singolare che a discettare di come cambia ed eventualmente far cambiare la città non si discuta con chi l’amministra oggi ma con colei che l’ha preceduto.

Alla kermesse saranno presenti anche il vescovo Roberto Repole, di certo un tributo per le sue prese di posizione su Stellantis, e lo storico divulgatore Alessandro Barbero. Insomma, sacro e profano. Tutti, tranne il primo cittadino di Torino. La massima espressione istituzionale della sinistra in Piemonte. “Dopo il dibattito dell’anno scorso, sembrava pleonastico rifare un appuntamento con il sindaco di qui la decisione di non invitarlo” dice Edi Lazzi, segretario generale della Fiom subalpina che, tenendo fuori Lo Russo, è riuscito a suo giudizio a “ottimizzare spazi e ospiti”. La città sarà rappresentata in un altro dibattito dall'assessore Jacopo Rosatelli, anche lui di Sinistra italiana. Peccato che anche Cirio fosse già presente nella passata edizione.

Al di là delle giustificazioni ufficiali, però, è difficile comprendere il motivo di tale esclusione. L’anno scorso il sindaco c’era ed è prassi che ci sia tutti gli anni, se non altro per fare il punto su quel che è stato fatto e quel che resta da fare, altro che pleonastico. Viepiù se si tratta di un sindaco di centrosinistra, mentre sindacati e Pd si saldano in un’opposizione unitaria contro il governo di Giorgia Meloni e la Cgil allestisce i suoi banchetti contro la legge sull’Autonomia differenziata. Certo, i rapporti tra Lo Russo e la Fiom non sono mai stati idilliaci, lui stesso non ha perdonato ad Airaudo di essersi prima candidato contro Piero Fassino nel 2016 e poi veicolato una buona parte dei suoi voti su Appendino nel ballottaggio che incoronò l’allora giovane promessa grillina. Anche con Grimaldi e in generale l’ala sinistra della coalizione non sono mai state rose e fiori, basti ricordare come il deputato rosso-verde fosse tra coloro che fino alla fine hanno tentato di boicottare la candidatura di Lo Russo nel 2021. Ma è acqua passata e lo dimostra il fatto che l’anno scorso il sindaco c’era. Quest’anno no. Quest’anno Lo Russo è “pleonastico”, Cirio no.