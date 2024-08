FINANZA & POTERI

Crt, niente più "terne al lotto"

I vertici della Fondazione garantiscono: solo i tempi stretti imposti dal Mef hanno impedito di mettere mano al contestato sistema di designazione. Ora si provvede, non certo per la fuga in avanti dei due consiglieri. Poggi governa "superando" il Cda

Mai più “terne al lotto”. Sebbene l’abolizione delle rose in capo agli enti designanti non fosse una specifica richiesta contenuta tra le prescrizioni dettate dal Mef, alla presidente Anna Maria Poggi, tuttavia, non sfugge che proprio tale meccanismo abbia fatto emergere quelle condotte e quei comportamenti finiti al centro dell’attenzione di ministero e procura, al punto da portare la Fondazione Crt a un passo dal commissariamento. Per questo motivo la giurista ciellina, consegnati i compiti delle vacanze, a settembre intende riprendere in mano la questione e avviare la modifica delle modalità di designazione: non certo perché incalzata dall’iniziativa dei due consiglieri che con la loro astensione di “stimolo ad andare oltre” hanno irritato i colleghi (“non serve a nulla fare i primi della classe”) beccandosi la romanzina del veterano Giampiero Leo che, sempre più megafono dei pensieri della presidente, li ha trattati da neofiti “inesperti”. Una modifica di quella portata – assicurano consiglieri e dirigenti – richiede tempo, decisamente più dei 30 giorni concessi dal Tesoro: “Potevamo correre il rischio di non ottemperare alle indicazioni?”. La risposta è pleonastica.

In attesa di notizie da Roma e con il fiato sospeso per la ripresa dell’attività al palazzo di Giustizia, Poggi vuole delineare una road map che porti entro l’anno alla revisione del sistema delle terne (ovvero l’abrogazione) e delle cooptazioni da parte del consiglio uscente, il cui combinato disposto è fonte dei recenti guai. Un passo obbligato anche per ricucire quei rapporti con la politica, guastati ben prima del ciclone degli ultimi mesi, almeno da quando l’allora presidente Giovanni Quaglia sbarrò l’ingresso in via XX Settembre all’ex magistrato Antonio Rinaudo, primo nome della terna della Regione Piemonte “caldeggiato” dal governatore Alberto Cirio. Da lì in poi la situazione è precipitata: l’arrivo del caterpillar Fabrizio Palenzona con l’aperto disappunto dei vertici delle istituzioni, la “ribellione” del Cdi con le trombature eccellenti di Enzo Ghigo e Gianfranco Morgando, l’emersione di accordi paralleli su cariche e nomine (un “patto occulto”, secondo l’accusa). Paletti a intromissioni indebite, argine alla pervasività della politica ma anche adeguato rispetto per il ruolo di poteri legittimati dal voto popolare: questo il binario sul quale si muove la professoressa torinese per portare a casa la riforma.

Agli enti verrà attribuita la designazione secca, così come avviene ad esempio in Compagnia di San Paolo, ma le candidature dovranno rispondere a requisiti assai stringenti di professionalità e onorabilità, ancor più rigidi e rigorosi di quelli esistenti. Il Consiglio di indirizzo avrà l’ultima parola e non si limiterà a una mera funzione notarile, di ratifica, ma avrà la facoltà di valutare nel merito i profili dei designati. Già la settimana prossima la presidente Poggi incontrerà i tre coordinatori delle commissioni (Cristina Di Bari, Giuseppe Tardivo e Leo) per definire il calendario dei lavori. Certificando, plasticamente, di come orami il baricentro del governo della Fondazione sia stato spostato dal Cda al Consiglio di indirizzo: in tale organo Poggi conta al momento su una maggioranza bulgara in grado finora di tacitare anche la più timida espressione di dissenso (che pure, com’è scontato e persin normale, esiste).