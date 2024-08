CALCIO DI RIGORE

"Cairo, vattene!", 5mila in corteo

Tifosi granata sul piede di guerra dopo le cessioni di Buongiorno e Bellanova. Ma è tutta la gestione della società a essere messa sotto accusa: "Ambizioni di un certo livello? Da 19 anni il solito ritornello. Noi non siamo in vendita". Il braccino corto di Berluschino

È partito dallo stadio Filadelfia il corteo di protesta dei tifosi del Torino, sul piede di guerra contro la società presieduta da Urbano Cairo dopo le cessioni di Alessandro Buongiorno prima e poi di Raoul Bellanova all’Atalanta che oggi affronta proprio la squadra allenata da Vanoli. Sfilano circa 5mila granata, diretti allo stadio Olimpico Grande Torino, dove alle 18.30 si giocherà Torino-Atalanta. In testa al corteo lo striscione “Il Toro siamo noi!” e appena dietro i cartelli con la scritta “Cairo, vattene!”. Cori e slogan contro la proprietà sono scanditi dai manifestanti che accentueranno la loro protesta all’esterno del “Grande Torino” prima dell’inizio della partita. La contestazione dovrebbe proseguire anche durante il match. Al Filadelfia gli ultras del Torino hanno appeso uno striscione con la scritta “Ambizioni di un certo livello? Da 19 anni (l’era Cairo, ndr) il solito ritornello. Noi non siamo in vendita”.