Juve vola a Mosca

Dicono che… siano stati particolarmente abili a dribblare le sanzioni occidentali. Ma in fondo lo sport, si sa, non conosce confini anzi è fatto apposta per superarli e così la Juventus è sbarcata a Mosca con la sua Academy: i campioni in bella mostra sui manifesti e sui mezzi pubblici. Per una squadra che va in gol anche lontano dal proprio campo anche in un paese (quasi) bandito dall’Europa.