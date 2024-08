Forza Vicenzi

Dicono che… in pochi avessero dei dubbi sull’epilogo. Alla fine l’ha spuntata il sindaco Alessandro Canelli e così a sostituire l’assessore all’Urbanistica di Novara, Valter Mattiuz, scomparso nel giorno di Ferragosto, sarà Marzia Vicenzi, ex sindaca di Vicolungo, ma soprattutto candidata sotto le insegne della Lega alle ultime elezioni regionali. A esprimere il suo nome è stato, secondo quanto riporta la nota del primo cittadino, il gruppo di Forza Novara, cui già apparteneva Mattiuz, che l’ha scelta “in modo compatto”. E così si chiude il caso politico nella forza civica, dopo gli strali del vicecapogruppo Umberto Piscitelli, lo scambio di accuse con l’altro assessore, Rocco Zoccali, e il tentativo di imporre il numero uno del gruppo in Consiglio Andrea Crivelli. È stata nominata la più vicina alla Lega, colei che con i suoi voti ha provato a trainare la candidatura di Matteo Marnati alle urne di giugno.