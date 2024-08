Strage di Brandizzo: legali Massa, "anche lui vive un dramma"

"Rispetta profondamente il dolore dei familiari delle vittime, poiché il loro dramma è anche il suo e lo sarà per il resto della vita. Certo, è stupefatto e addolorato, come del resto lo siamo anche noi, da recenti insinuazioni sulla sua condotta in quella drammatica notte. Tace per rispetto dei morti, colleghi che ricoprivano la sua stessa posizione quando diciassette anni fa aveva iniziato a lavorare per Rfi. Continua a pregare per loro, per i loro cari e per la propria famiglia che, insieme a lui, è rimasta coinvolta in questa tragedia umana". Lo affermano in una nota i legali di Antonio Massa, il capo scorta Rfi finito sotto inchiesta con l'accusa di omicidio con dolo eventuale per la strage di Brandizzo (Torino), in cui un anno fa morirono cinque operai. Gli avvocati Maria Grazia Cavallo, Antonio Maria Borello e Ilaria Cortese, sottolineano inoltre che Massa ancora una volta esprime "profonda vicinanza alle famiglie delle vittime".