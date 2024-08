Incidente mortale sull'A7, la Procura di Alessandria indaga

La Procura di Alessandria ha aperto un fascicolo, titolare il pubblico ministero Enrico Arnaldi Di Balme, contro ignoti per l'ipotesi di reato di omicidio stradale, per fare piena luce sull'incidente stradale costato la vita a Romano Da Rin Pagnetto, 67 anni, di Spinea (Ve) e ha disposto l'autopsia sulla salma per accertare le esatte cause del decesso. L'incidente era avvenuto alle 22.45 del 26 agosto lungo l'autostrada A7 all'altezza del chilometro 86+360, tra i caselli di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera, nell'Alessandrino, ed è stato rilevato dalla polizia stradale del compartimento Liguria, sottosezione di Genova-Sampierdarena. Da Rin Pagnetto, lavorava per conto di una ditta di Asseggiano, in provincia di Venezia, che commercia esche per la pesca sportiva e stava effettuando delle consegne e procedeva lungo l'A7 in direzione del capoluogo ligure alla guida di un autocarro Mercedes Sprinter quando, per cause che saranno oggetto dell'inchiesta della magistratura, è finito contro un altro furgone di alcuni operai che stavano allestendo un cantiere in autostrada per approntare la chiusura della corsia di sorpasso, investendo anche uno degli addetti. Un operaio, di 50 anni genovese, è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale di Novi, mentre per il 67enne invece non c'è stato nulla da fare.