Lavoratori audiovisivo, "subito misure o il cinema è a rischio"

Il cinema italiano, che è "la nostra identità, la nostra storia", è a rischio se non verranno prese misure immediate: è l'allarme lanciato dal Comitato Lavoratrici e Lavoratori del Cine Audiovisivo, composto dalle principali associazioni italiane di professionisti del settore, in una lettera aperta al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, alla sottosegretaria Lucia Borgonzoni e per conoscenza alla premier Giorgia Meloni, resa pubblica in occasione dell'81/a Mostra del cinema di Venezia. Nella missiva, le associazioni esprimono dissenso verso le riforme proposte dal governo, evidenziando "la preoccupante situazione di stallo che affligge l'intero comparto produttivo" e ribadiscono, "con rinnovata forza, la richiesta non più procrastinabile di compiere analisi puntuali per mettere in campo tutti gli strumenti necessari atti a scongiurare il crollo dell'occupazione in particolare nel settore della produzione cinematografica". I professionisti del cinema denunciano "il drastico calo della produzione domestica e la mancanza di un welfare adeguato dovuta anche al rinvio del Codice dello Spettacolo, fattori che si aggiungono anche ad una forte diminuzione di produzioni straniere in Italia". In particolare, viene sottolineata la necessità di "aprire un dialogo costruttivo sui decreti relativi al tax credit", poiché "questi, così come concepiti, renderanno pressoché impossibile, per le piccole e medie imprese, ottenere i finanziamenti indispensabili per produrre un film". "Non permetteremo al cinema di tornare all'Anno Zero", si legge nel testo, che si conclude con un appello al governo affinché si faccia carico della situazione. La lettera, letta durante un incontro organizzato all'Italian Pavilion dall'Associazione Italiana Registi (Air3), dal titolo Stati Generali del Cinema Indipendente, è firmata da un ampio numero di associazioni del settore: Afs (Autori della Fotografia di Scena): Agi Spettacolo (Associazione Generici Italiani), Aiarse (Associazione Italiana Aiuto Registi Segretarie di Edizione), Air3 (Associazione Italiana Registi), Aitr (Associazione Italiana Tecnici di Ripresa), Aits (Associazione Italiana Tecnici del Suono), Apai (Associazione del Personale di Produzione Audiovisivo Italiano), Apci (Associazione Pittori e Decoratori del Cinema), Asc (Associazione Italiana Scenografi, Costumisti e Arredatori), Ccs (Collettivo Chiaroscuro), Cacao (Comparto Audiovisivo e Cinema auto organizzato Puglia), Emic (Associazione Nazionale Elettricisti e Macchinisti Italiani), Lcs (Lavoratori del Cinema Sicilia), Mujeres del Cinema (Associazione di donne nel cinema e nell'industria dell'audiovisivo), Raai (Registro Attrici Attori Italiani), Rct (Rete Cinema Torino), Rmcfvg (Rete Maestranze del Cinema Friuli Venezia Giulia), Rcsb (Rete Cinema Sociale Basilicata), #SIAMOAITITOLIDICODA, Uicd (Unione Italiana Casting Director), Unita (Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo).