Ruba un bancomat per comprare sigarette e Gratta e Vinci

Dopo aver rubato un bancomat lo ha usato per acquistare sigarette e gratta e vinci. Nei guai è finito un uomo di 40 anni, arrestato dalla polizia di Torino per furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito e pagamento. Il bancomat era stato rubato a un cliente di un ristorante da un altro avventore, nel quartiere San Paolo. La vittima si era accorta del furto solo quando, mentre si trovava ancora nel locale, aveva ricevuto alcune notifiche bancarie relative a operazioni fatte con la sua tessera. Oltre al suo portadocumenti era sparita anche la persona che era seduta al tavolo accanto. Le transazione risultavano essere state fatte in una tabaccheria della zona. Nel frattempo, nel ristorante, il sospettato era tornato al tavolo per terminare il pasto ed era stato subito affrontato dalla vittima, mentre in tabaccheria i poliziotti avevano accertato che una persona con caratteristiche compatibili a quelle dell'indagato aveva acquistato poco prima due pacchetti di sigarette e un accendino, pagando con una tessera bancomat. I pacchetti e l'accendino sono stati così ritrovati in possesso del 40enne, insieme a quattro gratta e vinci che l'uomo aveva acquistato, sempre con lo stesso bancomat, ma dal distributore automatico.