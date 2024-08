Asti-Cuneo, da domani scatta il pagamento tramite Free Flow

Da domani prende avvio sull'autostrada A33 Asti-Cuneo il nuovo sistema Free Flow che consente il pagamento del pedaggio dei veicoli in transito senza soste o rallentamenti alle barriere. I portali, tutti numerati e dotati di telecamere elettroniche, identificano e classificano i mezzi in transito permettendo di calcolare in maniera automatica l'importo dovuto. I veicoli dotati di un dispositivo di telepedaggio verranno automaticamente riconosciuti dai portali di rilevamento e il pedaggio sarà addebitato secondo le condizioni concordate con il fornitore del servizio. Chi non dispone di questo dispositivo potrà regolarizzare la propria posizione presso alcuni sportelli fisici situati ad Alba, Asti, Castelletto Stura (Cuneo), Cherasco e Sant'Albano oppure accedendo online alla piattaforma dedicata, entro 15 giorni dall'avvenuto transito, registrandosi al sistema Conto Targa o come utente occasionale. L'attivazione del sistema Free Flow sulla Asti-Cuneo è un processo graduale che coinvolge in questa prima fase i 4 portali compresi tra gli svincoli Asti (Rocca Schiavino) e Castagnito (Alba est). Sono previste agevolazioni, tra cui la gratuità delle percorrenze locali di Alba (tangenziale), di Asti (tratto Asti-Isola d'Asti) e del tratto Roddi-Alba ovest per chi, transitando sotto il portale 6, si recherà al polo ospedaliero passando sotto il portale H (posizionato lungo la viabilità di accesso all'ospedale) e viceversa.