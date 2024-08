Rfi, ripresa circolazione sulla linea ferroviaria del Sempione

È ripresa la circolazione dei treni sulla linea ferroviaria del Sempione, fra le stazioni di Iselle e Premosello e sulla linea Novara-Domodossola in prossimità della stazione di Cressa Fontaneto, dopo che la Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha completato i lavori previsti. Resta sospesa, fino all'8 settembre, la tratta fra Premosello e Arona. Durante la chiusura programmata, sono state eseguite manutenzioni nella galleria Elicoidale, al ponte Boldrini e ai binari in diversi tratti. Sono state sostituite le passerelle degli attraversamenti a raso nella stazione di Varzo e assestate quelle di Iselle, sono stati rinnovati completamente i binari fra Varzo e Preglia e gli scambi a Premosello. Sostituite anche le sottostazioni elettriche di Varzo e Domodossola. L'investimento economico complessivo di Rfi è pari a 93 milioni di euro. Sulla linea Novara-Domodossola, nella tratta tra Vignale e Domodossola, sono stati eseguiti diversi interventi tecnologici, all'armamento e alle opere civili. Attività propedeutiche per adeguare al modulo 750 metri il binario di incrocio nella stazione di Cressa Fontaneto così da poter accogliere treni merci più lunghi, con sagome e pesi assiali adeguati agli standard europei, ma anche ottimizzare in generale la gestione del traffico merci sull'intera linea. L'investimento economico complessivo di Rfi è pari a 10 milioni di euro.