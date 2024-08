Salvini, giustizia per le vittime della strage di Brandizzo

"Un anno fa la tragedia di Brandizzo che ha portato via cinque lavoratori. Un pensiero commosso va alle famiglie di Kevin Laganà, Giuseppe Sorvillo, Michael Zanera, Giuseppe Aversa e Giuseppe Lombardo, che ancora oggi chiedono giustizia e verità". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. "Non possiamo dimenticare il loro sacrificio - aggiunge -. La sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale che va garantito a tutti, affinché drammi come questo non accadano mai più. Giustizia per le vittime di Brandizzo".