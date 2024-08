Alessandria: primo brindisi per il "Capodanno Alessandrino"

È iniziato il Capodanno Alessandrino. Come da tradizione, ormai da vent'anni, arriva l'augurio di buona ripresa dell'attività ad Alessandria, dopo la pausa estiva. Dopo mezzogiorno è stato fatto il primo brindisi per la festa organizzata in città fino a dopo mezzanotte. Ad alzare i calici con Monica Moccagatta, ideatrice dell'iniziativa, c'erano anche alcuni amministratori locali. Il tema di quest'anno è "Bambine e Bambini - il Futuro". Durante l'evento, che interesserà le vie della città, ci saranno delle raccolte di fondi a scopo benefico.