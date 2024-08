Asti: domani si corre il Palio, il più antico d'Italia

E' tutto pronto nel Monferrato per il Palio di Asti, il più antico d'Italia, che dal 1275 resiste inalterato all'usura del tempo e che domani sarà protagonista con la grande sfilata e la corsa dei cavalli montati a pelo, cioe' senza sella. Una grande festa medievale che quest'anno coinvolge 21 partecipanti tra Comuni, borghi e rioni di Asti e dintorni e attira in Piemonte migliaia di persone dall'Italia e dal mondo. A precedere la grande giornata di domani, oggi pomeriggio ci sarà nel centro storico il corteo dei bambini a cui partecipano mille piccoli figuranti dai 5 ai 15 anni in costume medievale e, successivamente, nella pista di piazza Alfieri, la prova della vigilia dei cavalli e fantini. Questa sera, poi, sono in programma le cene propiziatorie con le loro lunghissime tavolate collocate nelle vie e nelle piazze della città e dei dintorni, pronte a offrire piatti della tradizione piemontese e menù che ripropongono ricette e sapori medievali. Domani si comincia in mattinata con la cerimonia della benedizione dei cavalli e dei fantini nelle chiese dei borghi, l'esibizione in piazza San Secondo degli sbandieratori dell'A.S.T.A., composta da circa 80 atleti che con le bandiere e il ritmo dei tamburi e delle chiarine annuncia l'inizio del Palio e l'affascinante corteo storico, il più grande d'Italia, con 1200 figuranti, realizzato con filologia storica e dovizia di particolari. Poi, dalle 16 il via alla corsa sulla pista di piazza Alfieri, con tre batterie e, a seguire, la finale. Il Palio avrà due dirette televisive visibili in tutta Italia, su Rai 3 e sul canale 68 con la produzione di GRP Vera Tv. Ospite lo chef Antonino Cannavacciuolo. La città è in fermento per questa edizione che precede il 750esimo compleanno del Palio, mentre la vendita dei biglietti sta andando verso il sold out. "Questo Palio avrà numeri importanti - spiega il sindaco di Asti, Maurizio Rasero -l'edizione 2024 è il giusto preludio per l'importante traguardo del 2025: i primi 750 anni del nostro Palio che ci prepariamo a festeggiare 'in grande'". Per Gianbattista Filippone, Capitano del Palio, "dal punto di vista tecnico, relativamente alla corsa, viene riservata sempre più attenzione alla tutela del benessere degli animali".