L'annuncio del vescovo, il parroco si è dimesso, ha una relazione

Nel pomeriggio di oggi il vescovo di Alba, mons. Marco Brunetti, ha radunato il Consiglio dell'Unità pastorale di cui fanno parte le parrocchie di Feisoglio, Borgomale, Bosia, Castino, Cravanzana e Niella Belbo, tutte in provincia di Cuneo, per comunicare le dimissioni da amministratore parrocchiale di don Tomas Hlavaty, alle quali seguirà la nomina di un altro sacerdote. "È stato don Tomas - informa la stessa diocesi in una nota - a chiedere al vescovo di poter lasciare il ministero e di avviare la procedura per la sua riduzione allo stato laicale, a seguito di una relazione sentimentale che lo vede coinvolto". Monsignor Brunetti ha letto ai rappresentanti delle comunità parrocchiali la lettera che don Tomas ha loro scritto: in essa informa della sua scelta, ringraziando il vescovo e i fedeli che lo hanno sostenuto negli anni di attività parrocchiale, e ai quali va la sua gratitudine.