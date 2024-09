Metro a piedi

Per fortuna con settembre è arrivato un po’ di fresco, perché dalla metropolitana bisogna risalire in superficie a piedi. Le opposizioni sono rientrate dalle vacanze sul piede di guerra per la ripresa “a mezzo servizio” della Metro 1. Dopo un mese di chiusura, per via di lavori inderogabili che dovevano concludersi a fine 2025 ma sono già stati posticipati a inizio 2026, il consigliere di Torino Bellissima Pierlucio Firrao è andato a farsi un giro nelle fermate principali nel giorno della riapertura trovando le scale mobili rotte quasi ovunque: nelle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa, per cominciare, ma anche alle Molinette e al Lingotto. “Su alcune si stava intervenendo. Ma potevano farlo prima, sono stati un mese fermi”, rincara la dose, e viene subito seguito dalla senatrice di FdI Paola Ambrogio che parla di una “riapertura da incubo” per la metro, con “26 scale mobili fuori uso. Dopo un lungo stop, suona come una beffa". Solo stamattina il sindaco Stefano Lo Russo esultava: “Siamo soddisfatti del fatto che i lavori si siano svolti nei tempi previsti”.