L'obolo di Berruto

Dicono che… a nessuno sia sfuggita l’assenza di un parlamentare, uno solo, tra i finanziatori della Festa dell’Unità di Torino. Ogni anno, infatti, la Federazione metropolitana del partito pubblica l’elenco di tutti gli eletti che hanno versato l’obolo per sostenere la kermesse: dal sindaco Stefano Lo Russo ai presidenti di circoscrizione, dai consiglieri regionali a deputati e senatori. Anche i cosiddetti “catapultati” delle ultime politiche, Maria Cecilia Guerra e Francesco Verducci, hanno versato la loro quota. Ne manca solo uno: Mauro Berruto. Che sia in polemica, come si vocifera nelle segreterie, con il segretario Marcello Mazzù?