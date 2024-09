BASCHI VERDI

Fiamme Gialle, cambio al vertice. Avitabile alla guida del Piemonte

Passaggio di consegne a Torino alla presenza del governatore Cirio. Dopo tre anni di lavoro Lipari lascia il comando al generale proveniente dal Friuli-Venezia Giulia. Siglata l'intesa con la Regione sul controllo delle spese, a partire dai fondi del Pnrr

Questa mattina a Torino si è svolta la cerimonia di avvicendamento nella carica di comandante regionale del Piemonte della Guardia di Finanza tra il generale di divisione Benedetto Lipari e il generale di divisione Giovanni Avitabile. Il passaggio di consegne, a cui ha partecipato il comandante interregionale dell’Italia Nord Occidentale, il generale di corpo d’Armata Fabrizio Carrarini, è avvenuto nella caserma Emanuele Filiberto di Savoia Duca d’Aosta, con una cerimonia militare, che ha visto la partecipazione di tutte le principali autorità civili e militari della Regione, tra cui il governatore Alberto Cirio.

Nell’occasione è stato siglato il protocollo d’Intesa tra Guardia di Finanza e Regione Piemonte, un accordo per creare un canale privilegiato rispetto alla comunicazione della attività economiche della Regione: dalle spese, alla realizzazione di opere, alla segnalazione e individuazione di zone d’ombra per poter consentire un intervento di celere in tutto ciò che concerne l’ambito tributario e finanziario. Un protocollo che nella pratica è già attivo da diverso tempo, ma che nell’occasione dell’avvicendamento è stato ufficializzato anche a livello mediatico. “Una collaborazione già in essere – ha commentato il presidente Cirio – in modo che la Guardia della Finanza possa avere tutti gli strumenti informativi necessari per poter espletare la propria attività al meglio e con la massima efficacia. La Guardia della Finanza è importante sempre, ma soprattutto in questo momento storico che vede molte risorse economiche spese sul territorio, come i fondi del Pnrr. Fondi che ci obbligano ad essere tutti più attenti”.

Nel lasciare il comando, dopo tre anni di lavoro, Lipari ha ringraziato i finanzieri piemontesi e valdostani per l’impegno e l’equilibrio con cui hanno lavorato al servizio dei cittadini e delle imprese oneste, per assicurare il rispetto delle regole e contrastare le frodi in danno del sistema economico e dei consumatori. Lipari ha espresso gratitudine a prefetti, magistrati e forze di polizia per il rapporto di “proficua collaborazione e le sinergie sviluppate ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica”.

Il generale Avitabile, classe 1967, plurilaureato e titolato alla scuola di polizia tributaria, ha retto comandi territoriali in Val d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Campania. È stato comandante provinciale a Bolzano e a Venezia e, da ultimo, comandante regionale Friuli-Venezia Giulia, oltre ad aver rivestito incarichi presso lo Stato Maggiore del Comando Generale del Corpo e svolto numerose ore di docenza presso la Scuola di Polizia Economico Finanziaria e l’Accademia della Guardia di Finanza.