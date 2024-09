Due poltrone per una

Dicono che... abbia rinunciato a due poltrone per una. Nadia Conticelli, eletta in Regione Piemonte, si è dimessa dal Consiglio comunale, dov'era capogruppo del Pd. Al suo posto subentra Valentino Magazzù, molto vicino al sindaco Stefano Lo Russo. Per lei, dice, la politica non è “occupare dei posti, ma mettere competenze, impegno e passione a servizio dei nostri territori e dei cittadini”. E infatti assieme all'incarico in Sala Rossa, Conticelli rinuncia pure a quello in Città Metropolitana, dove decade automaticamente perdendo lo status di consigliera. Sarà sostituita dall’ex sindaco di Volpiano, oggi presidente del Consiglio comunale, Emanuele De Zuanne tra gli amministratori più attivi dell’area cattolica del partito.