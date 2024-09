DI TUTTO DI PIÙ

Rai, mentre Sangiuliano rientra c'è chi sbatte la porta

Nei giorni in cui l'ex ministro torna in viale Mazzini, il "caso de Donato" agita la redazione del Tgr Piemonte. "Dimissioni immediate" in polemica con i vertici e nuove tensioni dopo la rivolta contro Mazzeo. Con Marino "non valorizzate le competenze". E il centrodestra scalpita

“Dimissioni con effetto immediato”. Nelle stesse ore in cui l’ex ministro Gennaro Sangiuliano s’appresta a varcare di nuovo il portone di viale Mazzini dopo l’affaire Boccia, la Rai di Torino perde uno dei suoi volti più conosciuti con l’addio (polemico) di Laura de Donato. La redattrice e conduttrice del Tg scientifico Leonardo oltreché della redazione regionale, ha comunicato con una mail nei giorni scorsi la sua scelta di “interrompere questa esperienza professionale e misurarmi con il mondo esterno cercando nuovo stimoli”. Poche righe nelle quali non manca di esternare anche la sua delusione per come in questi anni è stata gestita la redazione di via Verdi: “Condividere i contenuti dei giornali è diventato sempre più difficile – scrive in un passaggio del suo j’accuse de Donato –; le comunicazioni sono state sempre più scarse; quasi impossibile discutere di proposte di servizi, idee per il futuro, il lavoro di squadra si è ridotto sempre di più allo scambio di scarne comunicazioni via whatsapp, spesso con toni verticistici, sbrigativi quando non sgarbati. Si è scelto di non riconoscere e non valorizzare le competenze di molti giornalisti, acquisite in tanti anni di studio, di trasferte, di relazioni, puntando invece all'idea che tutti siano intercambiabili, che l’esperienza e la professionalità non contino, e non diano titolo a crescita professionale”.

Parole che confermano il clima di tensione che si respira nel centro di via Verdi, prima sotto la guida di Tarcisio Mazzeo – di fatto sfiduciato dalla sua stessa redazione – e ora con Francesco Marino, storico cronista sportivo approdato alla guida del Tgr Piemonte sotto i buoni auspici del M5s, in particolare dell'entourage dell'allora sindaca Chiara Appendino. Riduzione di budget, una burocrazia esasperata, questioni personali mai sanate sono alla base delle difficoltà riscontrate quotidianamente dai giornalisti. Quello di de Donato non è un caso isolato anche se si tratta certamente di uno dei più eclatanti se non altro per i 25 anni di carriera in Rai. Il comitato di redazione ha indetto per oggi pomeriggio un’assemblea per discutere del congresso Usigrai alle porte, del rinnovo del cdr e ovviamente del “caso de Donato”. Lo scorso maggio è stato rinviato a giudizio l’ex caporedattore centrale, Mazzeo, con l’accusa di aver costretto a dimettersi un altro giornalista Michele Ruggiero, a causa di una serie di presunti episodi “ritorsivi” e “svilenti” adottati nei suoi confronti.

E così mentre via Mazzini è ferma nelle sabbie mobili politiche in attesa che Giorgia Meloni e il centrodestra definisca i nuovi assetti, anche su Torino incombe lo spettro di un cambio di guardia. La coalizione al governo del Paese è stata appena riconfermata alla guida della Regione e secondo alcuni insider sono partiti i giochi per affidare la redazione piemontese a un caporedattore maggiormente in sintonia con il centrodestra. Chissà.