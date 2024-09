Il riso di Baglione

Dicono che… più che un salto ha preso il volo Daniele Baglione, segretario della Lega vercellese fresco di nomina a presidente di Asm, la municipalizzata della capitale del riso. Un’investitura che suona un po’ come un premio per la sua scelta di appoggiare la candidatura a sindaco di Roberto Scheda, mentre parte della Lega faticava a lasciare al suo destino il predecessore Andrea Corsaro, che poi si è perso in una corsa in solitaria. Un bel salto anche economico, considerati i pochi spicci che Baglione, anche vicesindaco di Gattinara, incassava nella scorsa legislatura da collaboratore del Gruppo leghista nel parlamentino piemontese.