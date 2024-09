REGIONALI 2024

"Io speriamo che me la Cavo", centrodestra rincorre Orlando

Un sondaggio dà l'ex ministro Pd e candidato presidente della Liguria vincente contro ogni avversario. L'unica che potrebbe impensierirlo è l'ex assessore e attuale deputata di Noi Moderati, totiana di ferro. Rixi "carta coperta" da calare all'ultimo?

Il candidato del campo largo in Liguria, l’ex ministro Andrea Orlando, vincerebbe contro tutti i possibili candidati del centrodestra. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Tecnè per l’emittente televisiva locale Primocanale. Secondo il sondaggio, la deputata di Noi Moderati e coordinatrice regionale della Lista Toti, Ilaria Cavo, raccoglierebbe infatti il 48% delle preferenze contro il 52% di Orlando. Il viceministro delle Infrastrutture e segretario ligure della Lega Edoardo Rixi e l’ex sindaco di Rapallo e coordinatore regionale di Forza Italia Carlo Bagnasco si fermerebbero invece al 47%, con l’ex ministro al 53%.

Il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola e il professore universitario Lorenzo Cuocolo non supererebbero infine il 45% dei consensi, staccati di 10 punti percentuali dal candidato del campo largo che raggiungerebbe il 55%. Molto alto però sarebbe l’astensionismo, con oltre il 50% degli intervistati che non ha fornito alcuna preferenza.

Quanti attendevano la fumata bianca sulla Liguria dal vertice di ieri tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini è rimasto deluso: “Il confronto va avanti, troveremo il candidato migliore”, hanno fatto sapere alcune fonti al termine dell’incontro, ammettendo però che la quadra è lungi dall’esser trovata. I beninformati riferiscono che, al momento, la “totiana” Ilaria Cavo sarebbe in pole, premiata dai sondaggi che la danno avanti al vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, altro nome in campo per il centrodestra. Al vertice, viene inoltre riferito, non sarebbe stato fatto il nome dell’attuale viceministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che tuttavia resterebbe potenzialmente in gioco – carta coperta – “quasi come se la Lega attendesse che gli alleati ne chiedano la discesa in campo...”, riferiscono le stesse fonti.

Intanto Orlando è alle prese con il perimetro del campo largo. In Azione la decisione di sostenere l’ex ministro della Giustizia, dopo un giurin giurello di abiura del giustizialismo, sta mandando ai matti la componente liberale ed ex di Forza Italia. L’esercizio dei veti incrociati continua senza sosta fra Giuseppe Conte e Matteo Renzi è un continuo botta e risposta, con il primo che accusa il leader Iv di essere “un affarista” che ora cerca di entrare nel business del litio e il secondo che replica “non stai benissimo” e lo sfida a un confronto tv o nelle aule dei tribunali. Le resistenze anti-Renzi si registrano anche fra i dem. Per questo l’indiscrezione che circola dentro Italia Viva è che se Orlando non rimuoverà i veti in tempi brevi sono pronti a correre da soli. Il nome del candidato già ci sarebbe ma è ancora coperto dal massimo riserbo perché la speranza è che l’operazione campo largo vada in porto.