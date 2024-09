POLVERE DI (5) STELLE

Appendino tra Grillo e Conte punta a scalare il M5s

L'ex sindaca ha iniziato a muoversi e c'è chi è pronto a scommettere che stia giocando in proprio. I due contendenti sono figure ormai usurate, il partito è ai minimi e nel gruppo dirigente c'è chi la vede come la possibile leader naturale. E lei inizia a crederci

Né con Grillo né con Conte. Se fosse mero cerchiobottismo, Chiara Appendino avrebbe semplicemente scelto in silenzio e invece lei ha deciso di rendere pubblica la sua terza via. Si è inserita in una contesa che rischia di concludersi a carte bollate, con una dolorosissima scissione o peggio l’implosione di quel Movimento 5 stelle che l’ha portata a guidare una città come Torino e dove ha scalato le gerarchie fino a diventarne numero due. Lei ormai è la viceConte, ma anche una delle poche ad aver conservato un filo diretto con il garante che ora minaccia di riprendersi la sua creatura se l’ex premier la snaturasse al punto da volerne cambiare il nome e il simbolo e abiurare anche sul limite dei due mandati.

E quando nell’intervista a Repubblica arriva la domanda su chi ha ragione tra i due contendenti, Appendino spiega le ali – “Vede, il M5s non appartiene né a Conte né a Grillo ma alla sua comunità” – e inizia a volare alto. Che stia cercando una strada di compromesso per riportarli alla ragione? Chi la conosce e ne coglie le sfumature è pronto a scommettere che il suo disegno sia più ambizioso: “Quando Chiara si muove lo fa per sé” è la sentenza. E non è un caso che sia uscita allo scoperto ora che il conflitto è salito al massimo livello. “Evitare l’escalation!” è il mantra che Appendino propina da mesi in tutti i talk show, fedele alla linea imposta da Conte sull’Ucraina, e chissà che non abbia imparato la lezione al punto da volerla applicare anche al “suo” M5s.

A 40 anni l'ex prima cittadina si sente ormai a tutti gli effetti un dirigente politico nazionale, interpreta la linea del capo e ne orienta le scelte come accaduto nel suo Piemonte alle ultime regionali, unica regione in cui i pentastellati hanno scelto la corsa solitaria proprio per via del veto imposto dall’ex sindaca a un accordo col Pd. È una cinque stelle anomala Appendino, che può sfoggiare studi di alto livello, una fluente parlata inglese, una famiglia facoltosa che l’ha cresciuta nel quartiere bene di Cit Turin e soprattutto un’ottima capacità di adattarsi a ogni condizione esterna. Può sedere al tavolo con i vertici della finanza italiana o a quello della bocciofila sotto casa mostrandosi ugualmente a proprio agio. Il fatto che piaccia lo dimostra la sua presenza diventata sempre più assidua nei talk nostrani. Da poco è stata confermata anche vicepresidente della FederTennis e c’è già chi la vede prossimo ministro dello Sport in un esecutivo dopo Meloni.

Anche sull’oggetto del contendere tra Conte e Grillo assume una posizione di compromesso. Tranquillizza il gruppo dirigente quando sul limite dei mandati propone un “bilanciamento tra due principi: restiamo contrari alla politica di professione, perché siamo diversi dai Gasparri di turno, ma dobbiamo valorizzare meglio persone che hanno maturato un’esperienza importante”. Pronta dunque ad avallare deroghe e norme ad hoc per evitare (prima di tutto a se stessa, poi ai compagni d’arme) di tornare a casa; allo stesso tempo strizza l’occhio a Grillo chiudendo a una possibile modifica di nome e simbolo del partito. C’è chi dice voglia avvicinare Grillo e Conte, ma soprattutto c’è chi invece scommette su di lei: “Se li mangerà tutti e due”. In questo scenario non va sottovalutato anche il suo rapporto diretto con un altro torinese molto influente in quel mondo, il direttore del Fatto Marco Travaglio, e l'amicizia con Virginia Raggi, che affonda le radici ai tempi in cui erano alla guida della prima e dell'ultima capitale d'Italia.

Su Conte pesano, oltre lo scontro con Grillo, anche il pessimo risultato elettorale alle ultime europee. Una linea politica sempre più incerta (Trump o Harris?), la quasi totale irrilevanza a Bruxelles. Gran parte del suo elettorato è sedotto da Elly Schlein e se il partito dovesse continuare a scapicollare, come appare anche nei più recenti sondaggi, allora l’ex premier (che dall’ala dei duri e puri è sempre stato vissuto come una sorta di corpo estraneo) potrebbe davvero essere messo in discussione durante l'Assemblea Costituente del 19 e 20 ottobre. A quel punto inizierebbe la partita di Appendino. Intanto, gli ultimi movimenti dell’ex prima cittadina non sono passati inosservati come dimostrano le parole dell’ex ministro Danilo Toninelli: “Il M5s è un metodo e un'idea prima di un collocamento politico, e penso che soprattutto Appendino possa essere una figura chiave per sciogliere questo folle nodo che si è creato nella diatriba tra il fondatore e il capo politico del Movimento”.