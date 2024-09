FINANZA & POTERI

Unicredit fa shopping in Germania

Il gruppo guidato da Orcel ha acquisito una partecipazione azionaria di circa il 9% del capitale di Commerzbank. Un investimento complessivo di 702 milioni di euro. Analisti e Borsa apprezzano quello che è il primo passo del riassetto bancario

Unicredit in evidenza a Piazza Affari dopo l’annuncio di possedere il 9% di Commerzbank. Dopo un avvio in calo, il titolo dell'istituto di piazza Gae Aulenti sale ora del 2,33% a quota 36,920 euro per azione. Unicredit ha comprato il 4,49% della banca tedesca nell’ambito di un’offerta di accelerated book building condotta per conto della Repubblica Federale di Germania, in linea con l’intenzione di quest’ultima di ridurre la propria partecipazione in Commerzbank. Il resto era stato acquistato mediante operazioni sul mercato. Unicredit ha pagato il 4,49% al governo di Berlino 13,20 euro ad azione (è il 2,5% circa rispetto ai valori attuali del titolo, che martedì ha chiuso a 12,88 euro per 14,65 miliardi di capitalizzazione) per un totale 53,1 milioni di azioni, un investimento complessivo da 702 milioni di euro. Con l’operazione sull'istituto di Francoforte Unicredit ha la possibilità d creare un grande polo bancario in Germania, tenendo conto che ha già una presenza forte nel paese con Hvb con cui è andata a nozze nel 2005. Unicredit se necessario chiederà, peraltro, di salire sopra la soglia del 9,9% in Commerzbank Gli analisti ritengono che la strategia su Commerzbank possa essere vincente grazie alla possibilità di ottenere sinergie operative in Germania e di migliorare il proprio posizionamento nel comparto tedesco del corporate banking.

Unicredit inuna nota esprime “il proprio supporto agli attuali consigli di gestione e di sorveglianza di Commerzbank e ai progressi che questi ultimi hanno compiuto nel migliorare le performance della banca”. L’acquisizione della partecipazione in Commerzbank – prosegue la nota – è coerente con la strategia di Unicredit e i parametri entro i quali effettua qualsivoglia investimento. Unicredit inoltre esplorerà insieme a Commerzbank possibili opportunità di creazione di valore per gli stakeholder di entrambe le banche. L’istituto italiano, “se e quando necessario”, presenterà alle autorità competenti le richieste autorizzative per poter eventualmente superare la soglia di partecipazione del 9,9% in Commerzbank. Il management di Unicredit – conclude la nota – rimane concentrato nel proseguire l’esecuzione del piano industriale in vigore e nel perseguire una crescita redditizia sostenibile e distribuzioni per tutti gli azionisti. L’operazione ha un impatto sul Cet1 ratio di Unicredit pari a circa 15 punti base e non influirà sulla politica di distribuzione esistente.

Gli analisti vedono Commerzbank come la “migliore soluzione” per Unicredit. La mossa dell’acquisizione del 9%, il 4,9% attraverso il collocamento di azioni da parte del governo tedesco e il restante comprato sul mercato, apre – scrive Mediobanca – le “danze dell’M&A” del gruppo guidato da Andrea Orcel. Il mercato “probabilmente vedrà questo come un primo passo per una potenziale combinazione tra i due istituti di credito, data la presenza di Unicredit in Germania”, evidenzia Citi che sottolinea come tuttavia, “la mancanza di un’unione bancaria potrebbe limitare la realizzazione appieno dei benefici potenziali derivanti dall’ottimizzazione del capitale/finanziamento”. Inoltre gli analisti vedono “un minore potenziale di sinergie di costo” a causa delle precedenti ristrutturazione di Commerzbank e la limitata sovrapposizione di franchising. Equita sottolinea che “l’acquisizione offre a Unicredit l’opzionalità strategica per crescere ulteriormente in Germania, dove già è presente attraverso Hvb. Gli analisti affermano anche che “al fine di mantenere maggiore flessibilità strategica, Unicredit potrebbe considerare anche un’integrazione di Hvb in Commerzbank, che potrebbe permettere di mantenere il controllo sulla nuova entità con un minore esborso di capitale”. Infine viene ricordato che “nel 2023 la Germania ha rappresentato oltre il 20% dell’utile operativo e circa il 19% dell’utile netto” del gruppo di Piazza Gae Aulenti.